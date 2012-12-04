Многие медики уверяют, что спать при свете вредно для здоровья. Но почему именно это так вредно? На этот вопрос ответили исследователи из Университета Огайо.

Двухнедельный эксперимент на лабораторных мышах показал, что сон при свете увеличивает риск развития депрессии. Вероятность этого расстройства увеличивается на 30%.

Более ранние исследования показывали, что сон с включенным светом становится причиной появления бессонницы и ночных кошмаров. Особенно вредно спать при свете младенцам и маленьким детям.

К тому же негативное влияние на сон оказывает вечерний просмотр телевизора. Поэтому специалисты советуют не ставить в спальню телевизор.

korzonews.info