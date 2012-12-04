В Черном море произошло землетрясение

В Черном море не далеко от Анапы, где планируется начать укладку морскую часть газопровода «Южный поток» произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 18:58 (мск.) 03.12.2012 г. в Черном море на удалении 36 км от г. Анапа на глубине 5-10 км произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла», - говорится в сообщении.

В результате данного события погибших и пострадавших нет. Социально-значимые объекты не повреждены, здания находятся в удовлетворительном состоянии. Жителями города толчки не ощущались. Эвакуация населения не производилась.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря возле Анапы пройдет торжественная церемония начала строительства «Южного потока».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» - в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина – более 2 км, проектная мощность – 63 млрд куб м.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG -являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.