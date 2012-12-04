Вода на Марсе оказалась значительно "тяжелее" земной

Марсианская вода, извлеченная из образцов грунта приборами марсохода Curiosity, оказалась значительно "тяжелее", чем земная: в ней оказалось значительно больше тяжелого изотопа водорода - дейтерия, сообщил Пол Мэхэффи, руководитель группы ученых, работающих с химической лабораторией марсохода. Об этом сообщают РИА «Новости».

"Соотношение дейтерия и водорода в воде, полученной из образцов грунта, оказалось в пять раз выше, чем в земных океанах", - сказал П.Мэхэффи на пресс-конференции, посвященной последним результатам, полученным марсоходом.

По его словам, соотношение обычного водорода и дейтерия (в атомах которого есть лишний нейтрон) позволит лучше понять эволюцию атмосферы и гидросферы Марса.

Марсоход Curiosity совершил посадку на поверхность Марса 6 августа. На борту Curiosity установлены десять научных инструментов общей массой 75 килограммов, которые позволяют марсоходу проводить детальные геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества и определять - был ли когда-то Марс пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.