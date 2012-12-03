В Беларуси трое граждан Украины пострадали в ДТП

В Барановичском районе Беларуси в ДТП пострадали трое граждан Украины.

По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась из-за того, что водитель «Фольксвагена» уснул за рулем.

Как сообщила УНИАН начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, авария произошла 2 декабря около 8.50 на 186-м км автодороги Брест - Минск недалеко от деревни Лесная.

«Управлявший автомобилем «Фольксваген-Т4» 36-летний гражданин Украины не справился с управлением, машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. В результате ДТП все трое пассажиров получили травмы и помещены в больницу в Барановичах. Водитель «Фольксвагена» не пострадал», - сказала Н.Сахарчук.

Все находившиеся в автомобиле – жители Закарпатской области, которые возвращались в Украину из России с заработков.