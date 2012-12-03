В США 16 тысяч человек готовятся к эвакуации

В Северной Калифорнии свыше 16 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за выхода из берегов рек Напа и Рашн-ривер.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "Фокс-ньюс", в результате подтопления из-за непрекращающихся вот уже несколько дней дождей 5 тысяч человек остались без электричества.

Ожидается, что в ближайшие сутки вода может затопить города Герневилл и Траки. Жители этих городов и спасатели сооружают дамбы из мешков с песком.

В 2005 и 2006 годах эти две реки уже выходили из берегов из-за продолжительных дождей. Тогда вода разрушила несколько тысяч жилых домов. Десятки тысяч жителей были эвакуированы.

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