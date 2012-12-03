В 2011 году ООН зафиксировала в мире 34 миллиона ВИЧ-инфицированных.

Как сообщает газета «Коммерсантъ-Украина» (№197 от 3 декабря), об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Согласно докладу, также в 2011 году ООН зафиксировала 2,5 млн новых случаев заражения и 1,7 млн смертей от СПИДа, что на 30% меньше, чем в 2005 году.

"В Южной Африке по сравнению с 2005 годом зарегистрировано на 100 тыс. меньше смертей, в Зимбабве - на 90 тыс., в Кении - на 71 тыс., в Эфиопии - на 48 тыс.", – говорится в докладе.

Вместе с тем, в отчете отмечается, что в Восточной Европе и Центральной Азии смертность увеличилась на 21%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 17%. Одной из причин авторы называют слабый охват (менее 70% граждан) профилактическими программами, предусматривающими, в частности, раздачу презервативов и одноразовых шприцов.

Помимо прочего, в Восточной Европе и Центральной Азии лишь 25% ВИЧ-инфицированных имеют доступ к лечению, отмечают в ООН. Исключение составляют только Грузия и Румыния, где этот показатель превышает 60%.