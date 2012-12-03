Как снизить артериальное давление

Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что гипеторния (или склонность к повышению давления) - это проблема исключительно людей после 40 лет. Давление может повышаться даже у детей в подростковом возрасте и проблема эта весьма неприятная.

Поэтому настоятельно рекомендуем поскорее померять давление (если вы не делали этого раньше). Если верхнее давление выше, чем 120 - значит, вы тоже склонны к гипертонии и вам стоит принять во внимание следующие рекомендации:

1. Больше двигайтесь

Специалисты утверждают, что 30 минут физических упражнений в день помогают понизить давление: на 3-5 делений верхнее давление и на 2-3 деления — нижнее.

2. Стойте под контрастным душем

Контрастный душ тренирует сосуды и поддерживает их в тонусе.

3. Ешьте меньше соли

Следует употреблять не более 3-5 г соли в день — это приблизительно половина чайной ложечки. Соль содержит много натрия, а натрий, задерживая воду в организме, приводит к повышению давления.

4. Ешьте продукты, богатые калием и антиоксидантами

К таким относятся бананы, печеный картофель с кожицей, курага, абрикосы. Антиоксидантами богаты, как правило, овощи и фрукты яркого цвета — свекла, черноплодная рябина, темные сорта винограда, калина, черника, болгарский перец, морковь. Поэтому включите эти продукты в свой рацион.

5. Откажитесь от курения и избытка алкоголя

Курение может привести как к временным всплескам повышения давления, так и к плавно переходящим в хроническую форму. В особенности, если курению сопутствуют такие факторы как алкоголь и отсутствие физической нагрузки. Так употребление более 2 бокалов вина значительно увеличивает риск гипертонии как у мужчин, так и у женщин.

В то же время, сухое вино, разбавленное водой, наоборот, способно нормализовать давление. Но для этого его следует употреблять в пропорции 2 части вина и 1 часть воды или 50:50. 50-150 мл — безопасная порция и, конечно же, пить нужно не каждый день.

6. Начинайте худеть

Исследования показали, что лишний вес заставляет сердце работать более интенсивно. Такая дополнительная нагрузка на сердце может стать причиной гипертонии. Похудение же, наоборот, облегчает работу сердца и сосудов.

7. Пейте меньше кофе

Кофеин может вызывать краткосрочные всплески артериального давления, даже у людей без гипертонии. Если же вы страдаете высоким давлением, то от кофе лучше отказаться. В крайнем случае пейте кофе без кофеина — не больше одной чашки и в первой половине дня.

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