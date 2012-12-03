Ватные палочки: пользуйтесь осторожно

При разрыве барабанной перепонки, большинство повреждений заживает самостоятельно и не требуется хирургическое вмешательство.

В 97 % случаев разрыв заживает самостоятельно в течение 2-х месяцев. Также, в ходе исследований, выяснилось, что частой причиной разрывов барабанной перегородки, являются ушные ватные палочки.

Когда ватная палочка заходит в ушной канал слишком глубоко, может произойти перфорация перепонки. Человек сможет понять это, почувствовав сильную боль в ухе, головокружение и даже паралич лицевого нерва. Если какие-либо из этих симптомов появились, необходимо незамедлительно обратиться к отоларингологу.

Многие из нас настолько привыкли к процедуре чистки ушей: взял ватную палочку, быстро почистил и все готово. Но стоит ли так рисковать своим здоровьем?

Особенно это касается чистки ушей у детей – ведь часто ребенок просто не дается чистить уши, и вы можете легко поранить ему перепонку, если он дернет головой.

Что предлагают специалисты вместо ватных палочек для чистки ушей? Они предлагают использовать такие смеси: в равных количествах перекись водорода и кипяченой воды или уксуса и воды. Закапывать по пару капель в каждое ухо. Такие процедуры делать не чаще 1-2 раз в месяц.

Еще лучший вариант – посещение врача. Он сможет удалить вам ушную серу быстро и надежно.

telegraf.com.ua