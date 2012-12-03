Как в Австралии борются с курением

Австралия стала первой страной, которая ввела типовую упаковку для сигарет.

Начиная с 1 декабря все логотипы табачных компаний на сигаретных пачках заменяются надписями темно-оливкового цвета, которые сопровождаются изображениями людей, страдающими вызванными курением заболеваниями, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Австралийское правительство заявляет, что оно обязано действовать, так как ежегодно от связанных с курением болезней в стране умирает 15 тысяч человек.

Однако представители табачной промышленности утверждают, что их лишают законного права на рекламу.

Примеру Австралии могут последовать и другие страны, в том числе Британия, Франция, Индия.