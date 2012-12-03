Пять причин есть жирную рыбу

Врачи советуют съедать в неделю 2 порции жирной рыбы.

Две порции жирной рыбы в неделю снижают риск инсульта, доказала международная группа ученых. Они проанализировали результаты 38 исследований, посвященных влиянию омега-3 жирных кислот на здоровье людей. В целом, в них приняли участие 800 тыс. человек из 15 стран мира.

Омега-3 жирные кислоты содержатся в сортах жирной рыбы (лососи, форели, семге, скумбрии, норвежской сельди, тунце). Оказалось, что употребление не менее 2-х порций жирной рыбы каждую неделю снижает риск возникновения инсульта на 6%, пишет likar.info.

Вместе с тем, эксперты пришли к выводу, что добавки рыбьего жира не имеют такой пользы. Кроме того, омега-3 жирные кислоты:

- нормализуют уровень холестерина за счет повышения уровня липопротеинов высокой плотности;

- улучшают состояние суставов, кожи и ногтей;

- уменьшают болевые ощущения при менструации;

- снижают риск возникновения рака толстой кишки, молочной железы и простаты.

korzonews.info