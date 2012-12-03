Что надо знать о подгузниках

Начнем с главного – как правильно подобрать подгузник?

Для новорожденных все производители предлагают подгузники из очень нежных и мягких «дышащих» материалов, поэтому можно, в принципе, выбирать любую марку. Прежде всего, стоит отметить, что все выпускаемые подгузники являются универсальными, то есть их можно использовать как для девочек, так и для мальчиков. Но есть и подгузники, специально предназначенные для девочек и мальчиков.

Модели одноразовых подгузников

Одноразовые подгузники разных производителей делятся на модели для мальчиков и девочек, или универсальные. Разница этих моделей в расположении адсорбирующего слоя, который располагается в зависимости от физиологических особенностей малышей.

Модели для мальчиков – поглощающий слой-адсорбент в этих моделях смещен к животу. Модели для девочек - поглощающий слой-адсорбент в этих моделях располагается примерно по середине и кзади. Универсальные подгузники - поглощающий слой-адсорбент в этих моделях расположен по всей зоне впитывания, поэтому их используют как для мальчиков, так и для девочек.

Размер

Важным критерием в выборе подгузника является его размер. Размер подгузника необходимо подбирать соответственно весу ребенка, причем очень важно при покупке подгузников помнить о том, что размеры подгузников различных фирм довольно часто не соответствуют. Мы имеем в виду, что при одном и том же весе ребенка подгузник одной фирмы может сидеть на нем великолепно, а вот другой – болтаться либо, наоборот, стеснять движения малыша.

Важно: Между поясом подгузника и животиком малыша ваш палец должен проходить свободно. Ни в коем случае нельзя слишком затягивать подгузник либо оставлять его болтающимся.

Что должен «уметь» подгузник:

- не давать аллергических реакций;

- предотвращать появление опрелостей;

- оставаться сухим при большом объеме поглощенной жидкости;

- «дышать»;

- равномерно распределять поступающую жидкость;

- быть мягким, не натирать кожу ребенка;

- плотно прилегать к телу, не протекать, не сползать;

- крепко фиксироваться;

- иметь выемку для заживающего пупка малыша.

Когда начинать надевать подгузник?

Надеть крохе подгузник можно сразу же после его появления на свет. Не забывайте, милые мамы, следить за пупком малыша. До тех пор пока пупочная культя не отвалится, мама должна постоянно следить за тем, чтобы передний край подгузника находился в подвернутом виде. Это очень важно, так как пупок в данный промежуток времени должен быть наружу.

Четыре правила ношения подгузника

1.Один подгузник можно носить не более 3 часов.

2. Малыш должен принимать воздушные ванны, то есть после снятия одного подгузника дайте телу ребенка подышать хотя бы 10-20 минут, и только после этого надевайте другой подгузник.

3. Под подгузник можно наносить только детский крем (никаких специальных масел!).

4. Если малыш сходил по большому, тогда его обязательно нужно помыть.

tvoymalysh.com.ua