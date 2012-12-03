Cколько калорий в кофе?

Чаще всего мы ведь пьем не чистый эспрессо, а кофейные десерты с добавлением сливок, молока, какао, специй и сладких сиропов, которые значительно «утяжеляют» энергетическую ценность этого любимого всеми напитка.

Средняя порция такого кофейного напитка содержит где-то 300 - 350 калорий, а это ведь шестая часть дневной нормы калорий. При этом в таких десертах очень много сахара и, соответственно, углеводов, поэтому полезного в наш организм они приносят мало.

Кстати, не так давно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) несколько лет назад повысила показатель нормы сахара в крови с 5, 4 до 6,1 ммоль/л, в противном случае большую часть населения пришлось бы объявить диабетиками.

Сегодня мы употребляем намного больше сахара, чем еще 20 лет назад. При этом, как утверждают врачи, сахар в жидком виде усваивается намного быстрее, поэтому кофейный десерт может быть вреднее, чем кусок шоколадного торта.

Специалисты утверждают, что сахар очень коварно воздействует на организм. Дело в том, что когда мы выпиваем, к примеру, латте с шоколадным сиропом и взбитыми сливками, концентрация сахара в нашей крови резко возрастает, а потом так же резко падает, когда сахар уходит в клетки.

Это называется «инсулиновая горка» или «механизм сохранения сахара», и самое опасное то, что такие скачки вызывают очень резкое чувство голода, провоцирующее тебя есть все, что попадает под руку.

Что делать? Замени кофейные десертные напитки обычным кофе с нежирным молоком и без сахара (капучино, американо с молоком, латте). Приезжая в офис (в случае, если ты позавтракала), ты можешь позволить себе выпить чашку капучино или американо с молоком без сахара с кусочком черного шоколада.

Калорийность кофе на 100 г

Американо - кофе с водой. Это чистый кофе, который не провоцирует в организме «инсулиновые горки» и его калорийность очень низкая.

Ккал - 6,1; белки - 0,70 г; жиры - 0,1 г; углеводы - 0,6 г.

Капучино. Так как в капучино добавляют молоко, то его калорийность выше, чем в американо. Лучше всего пить капучино с корицей и без сахара.

Ккал - 8,8; белки - 0,70 г; жиры - 0,4 г; углеводы - 0,6 г.

Латте. В латте больше молока, чем в капучино, поэтому и калорийность больше. Но ты можешь себе позволить одно латте в день без сахара.

Ккал - 26,1; белки - 0,68 г; жиры - 0,9 г; углеводы - 3,8 г.

Запомни: кофе очень сильно гонит воду из организма, поэтому важно выпить столько грамм воды, сколько грамм кофе ты выпила.

И еще, для здорового человека норма кофе - не более 2-3 чашек в день. Если ты выпьешь больше, может быть передозировка, которая скажется на нервной системе. Появится чувство тревоги, раздражительность и бессонница.

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