Возле Хургады в ДТП погибли туристы
08:26, 03 декабря 2012Зарубежные новости
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Столкнулись микроавтобусы
Семь человек погибли и двое получили ранения в результате ДТП близ египетского курортного города Хургада, сообщили в воскресенье местные СМИ.
Как передает РИА Новости, среди погибших - четверо туристов из Германии.
По имеющейся информации, два микроавтобуса с пассажирами столкнулись южнее Хургады на прибрежной трассе между туристическим центром и населенным пунктом Сафага.
Семь человек скончались на месте, еще два немецких туриста, получивших травмы, доставлены в госпиталь Хургады.
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