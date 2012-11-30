Что делать при «зверском» аппетите

Постоянное чувство голода и тяга к сладкому – тревожные сигналы организма. Это повод не откладывать визит к врачу. Такую рекомендацию дала столичный диетолог Александра Евгеньевна Кириленко.

Такие симптомы могут быть вызваны резкими колебаниями сахара в крови, нарушением в работе эндокринной системы. Чтобы точно узнать причину, необходимо сдать анализ крови на сахар, провести гликемический профиль, обследовать функцию эндокринных органов.

Основываясь на результатах обследования, диетолог поможет составить индивидуальный рацион питания и подобрать адекватные физические нагрузки. Эти меры помогут избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье.

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