В России от взрыва баллона газа в доме погиб один человек

В Томске (Россия) в результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме один человек погиб, еще 11 пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в региональном управлении МЧС.

«Сообщение о хлопке в жилом десятиэтажном доме в областном центре по адресу: ул. Сибирская, 33 поступило в Главное управление МЧС России по Томской области в 12.22 (мск). В результате происшествия произошло возгорание в двух квартирах на 8 этаже», - говорится в сообщении.

Сообщается, что произошло межэтажное обрушение перекрытия между 8 и 9 этажом, также произошло обрушение балконных плит между этими этажами. Причиной ЧП стал взрыв газового баллона, с помощью которого строители делали натяжные потолки.

По информации МЧС, с места происшествия эвакуировано 11 человек с ожогами различной степени тяжести, из них двое детей. Один человек погиб.

На место происшествия выехала опергруппа Главного управления МЧС России по Томской области, задействовано от МЧС 46 человек личного состава, 17 единиц специальной техники. Всего на месте от разных служб работают 76 человек и 30 единиц техники.