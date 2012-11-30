Мужская улыбка управляет женщиной
11:49, 30 ноября 2012Зарубежные новости
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Очень важен язык тела
Женщины склонны подчинятся тем мужчинам, которые не жалеют для них улыбок. Такой вывод сделали испанские исследователи из Университета Гранады.
Проведенные ими эксперименты показали, что женщины подсознательно готовы «идти на поводу» у мужчины с улыбкой, даже если его слова кардинально отличаются от эмоций, выраженных на лице.
Патти Вуд, специалист по языку телодвижений, объясняет, что для женщин очень важен язык тела. Они ориентируются на его сигналы в большей степени, чем мужчины. Улыбка на лице собеседника делает взаимодействие с ним более дружественным.
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