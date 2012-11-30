Шоколадная маска для лица

Шоколад полезно не только есть, но и использовать в косметологии. Так считает столичный косметолог Ольга Гуленко.

"В последнее время наибольшей популярностью пользуются шоколадные маски и обертывания. Эти процедуры прекрасно влияют на кожу: питают, тонизируют и предотвращают преждевременное старение. Шоколад делает кожу гладкой и шелковистой, а также способствует выведению токсинов из организма", - сказала она корреспонденту Gazeta.ua.

Для шоколадной маски Ольга Гуленко советует взять 2 столовые ложки растопленного шоколада. Смешать его со столовой ложкой оливкового масла.

"Маску тщательно перемешивают. Когда остынет, наносят на чистое лицо и выдерживают 10-15 минут. Смывать маску лучше теплой водой", - посоветовала Ольга.

"В косметологии используют только черный шоколад, содержащий не менее 60 процентов какао-бобов. Именно они больше всего ценятся, ведь считаются лучшим антиоксидантом", - добавила она.

Также косметолог советует использовать шоколад для ухода за волосами.

"Шоколадная маска подойдет волосам любого типа. Для маски растопите на водяной бане 5-6 квадратиков черного шоколада. Добавьте перемолотый в блендере банан и две столовые ложки меда. Нанесите на волосы на один час. Для усиления эффекта на волосы одевают целлофан и заматывают полотенцем ", - рассказала Ольга.

"Уже после нескольких процедур волосы станут шелковистыми, более густыми и не будет электризоваться", - добавила она.

gazeta.ua