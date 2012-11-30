За 20 лет мировой океан поднялся на 11 мм

Согласно результатам нового исследования, скорость роста таяния льдов на Земле возросла за последние двадцать лет, в результате уровень мирового океана повысился на 11 миллиметров, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

При этом скорость, с которой тают полярные льды, будет возрастать и дальше. Быстрее всех теряет тает лед в Гренландии, следом за ней идет западная часть Антарктиды.

Куски льда, которые откалываются от ледового покрова, столь многочисленны и невелики, что их сложно отслеживать.

Ученые сделали выводы о скорости таяния льдов на основании сравнения различных данных, полученных со спутников.

bbc.co.uk