За 20 лет мировой океан поднялся на 11 мм
09:03, 30 ноября 2012Зарубежные новости
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Скорость роста таяния льдов
Согласно результатам нового исследования, скорость роста таяния льдов на Земле возросла за последние двадцать лет, в результате уровень мирового океана повысился на 11 миллиметров, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
При этом скорость, с которой тают полярные льды, будет возрастать и дальше. Быстрее всех теряет тает лед в Гренландии, следом за ней идет западная часть Антарктиды.
Куски льда, которые откалываются от ледового покрова, столь многочисленны и невелики, что их сложно отслеживать.
Ученые сделали выводы о скорости таяния льдов на основании сравнения различных данных, полученных со спутников.
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