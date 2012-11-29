Операции, проводимые днем, дают больше всего осложнений

В 2006 году Университет Дьюка заявил: время проведения операции напрямую влияет на исход. Оказалось, операции, проводимые в 3-4 часа дня, чаще всего вызывают тошноту, рвоту и боли, передает CNN.

Доктор Энтони Юн уверен, что всему виной циркадные ритмы, регулирующие режим пробуждения и бодрствования, активность мозговых волн и определенные функции тела. Ежедневно в 3-5 вечера происходит определенный скачок и на человека нападает сонливость. Сиеста во многом соотносится с данным ритмом.

Кстати, компании Nike и Google организовали у себя комнаты для дневного сна. В больницах нет возможности устраивать перерывы, поэтому людям приходится работать, несмотря на "внутренние часы".

К тому же, в Штатах,например, хирурги приходят на работу в 6:30-7 утра. Принимая во внимание перерыв на обед, большинство смен медсестер, анестезиологов и прочих специалистов заканчиваются в 3 часа. В это время происходит передача пациентов новой рабочей группе, иногда даже в середине операции.

То есть, специалисты, которые начинали работать с человеком, уже не будут в тот момент, когда он придет в себя после операции. Это касается, в первую очередь, анестезиологов. Поэтому, если пациенту предоставляется выбор, лучше договориться об операции утром, в районе 7:30.

Меддэйли