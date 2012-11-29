Сильные живут дольше

Мускулистые подростки имеют больше шансов прожить долгую жизнь - такой вывод позволяет сделать исследование судеб более чем 1 миллиона шведских подростков возраста 16-19 лет.

Шведские ученые оценивали результаты обязательного теста на физическую подготовку, которые они проходили в военной медицинской комиссии, а затем наблюдали их в течение 24 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ (British Medical Journal).

За период наблюдения умерли 26 145 участников (2%). Наиболее частыми причинами смерти в молодом возрасте были самоубийство (22,3%), рак (14,9%) и сердечно-сосудистые заболевания (7,8%).

Физически слабые юноши имели повышенный риск ранней смерти.

Смертность на 100 000 человек варьировала от 122 среди слабых юношей до 87 среди "силачей". Юноши, имевшие мышечную силу выше среднего, имели шанс умереть на 20-35% меньше: более сильные юноши на 20-30% реже кончали жизнь самоубийством и на 15-65% реже заболевали расстройствами психики. Связи между мышечной силой и смертностью от рака нет.

Низкая мышечная сила в юношеском возрасте наравне с излишней массой тела и высоким артериальным давлением является важным фактором риска преждевременной смерти.

Занятия спортом в молодом возрасте продлевают жизнь. Однако желание иметь крепкие мышцы и красивое тело не только побуждает юношей и девушек к тренировкам, но и заставляет некоторых подростков подвергать риску свое здоровье.

Так, исследование, проведенное учеными из университета Миннесоты и опубликованное в журнале Pediatrics, показало неожиданно высокую долю подростков, использующих специальные продукты для наращивания мышечной массы. Ученые опросили 2793 подростка (средний возраст 14 лет): 34,7% подростков использовали протеиновые коктейли, 5,9% применяли стероиды. Употребление стероидов здоровыми подростками может привести к ряду неблагоприятных последствий.

Одна из главных проблем - преждевременная остановка роста. Если подросток принимает стероиды, пока он еще растет, он рискует остаться с этим ростом на всю жизнь. Кроме того, стероидные гормоны могут вызвать желтуху, отеки, повышение кровяного давления, повышение уровня липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), тяжелую угревую сыпь. Применение стероидов нарушает собственный гормональный фон, что особенно опасно, если их вводят в еще не до конца сформированный организм.

В результате у подростков могут возникнуть проблемы с репродуктивной системой. У мальчиков это бесплодие, облысение, гинекомастия (рост молочных желез). У девочек - нарушения менструального цикла, рост волос на лице и облысение.

Газета.Ru