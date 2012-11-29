Подсластитель вызывает ...диабет?
12:41, 29 ноября 2012Зарубежные новости
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Осторожно - кукурузный сироп!
Сироп, который добавляют в печенье, мороженое и энергетические напитки, может быть одной из причин стремительного распространения диабета 2 типа. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.
Они сравнили показатели 42 стран мира и обнаружили, что в странах, где при производстве пищевых продуктов широко используется высокофруктозный кукурузный сироп, темпы распространения диабета 2 типа на 20% выше. К ним относятся, в частности, США, Венгрия, Канада, Словакия, Болгария, Бельгия.
В пищевой промышленности высокофруктозный кукурузный сироп используют в качестве подсластителя, для улучшения внешнего вида и продления срока годности готовых продуктов.
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