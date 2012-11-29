Подсластитель вызывает ...диабет?

Сироп, который добавляют в печенье, мороженое и энергетические напитки, может быть одной из причин стремительного распространения диабета 2 типа. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

Они сравнили показатели 42 стран мира и обнаружили, что в странах, где при производстве пищевых продуктов широко используется высокофруктозный кукурузный сироп, темпы распространения диабета 2 типа на 20% выше. К ним относятся, в частности, США, Венгрия, Канада, Словакия, Болгария, Бельгия.

В пищевой промышленности высокофруктозный кукурузный сироп используют в качестве подсластителя, для улучшения внешнего вида и продления срока годности готовых продуктов.

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