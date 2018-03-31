Как поститься без вреда для здоровья

В среду, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится до 6 января 2013 года. В это время все христиане восточного обряда очищают тело и душу, готовясь к празднованию Рождества Христова.

Рождественский пост не так строг по части гастрономических предписаний, как Пасхальный, однако постящемуся верующему не разрешается употреблять скоромную пищу (продукты животного происхождения): мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, животные жиры, яйца, а также кондитерские изделия с добавлением перечисленных продуктов.

Согласно церковным догматам, в понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла, во вторник и четверг – с растительным маслом, а в суботу и воскресенье до 2 января можно употреблять в пищу рыбу. Кроме того, если в понедельник, среду и пятницу нет какого-либо праздника, то лучше всего употреблять невареную пищу: хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед и различсные орехи.

«Комментарии» узнали у главного врача медицинской клиники «Столица», диетолога Наталии Самойленко, как без вреда для здоровья придерживаться поста.

М ожно ли во время поста просто исключить из рациона мясо?

Полностью заменить мясо растительной пищей нельзя. Белки делятся на полноценные, которые содержат все незаменимые аминокислоты, содержащиеся только в продуктах животного происхождения и неполноценные, которые могут быть в продуктах растительного происхождения. Однако при грамотном сочетании качественное замещение мяса вполне возможно. Для этого нужно употреблять в пищу бобовые (фасоль, горох, чечевица), цельные крупы, орехи, грибы. Кроме того, особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим железо и кальций: гречке, овсянке, яблокам, грецким орехам.

Избежать проблем с пищеварением поможет использование натуральных специй - аниса, кардамона, кориандра, мелиссы, мяты, укропа, розмарина, тимьяна, тмина, хрена, шалфея, эстрагона. А вот к острым приправам - горчице, перцу, хрену, чесноку – следует относиться осторожно, поскольку они противопоказаны при гастритах, язвенных болезнях, энтеритах, хронических колитах.

К чему может привести отк аз от молочной продукции?

Практика показывает, что исключение из рациона молочных продуктов в большинстве случаев имеет позитивный эффект: у пациентов проходила склонность к аллергиям и заболеваниям, вызывающим слизь (бесконечные насморки, гаймориты, синуситы). Дело в том, что молоко – это серьезный слизеобразующий продукт. Оно полезно для маленьких детей, а для взрослого человека молоко в чистом виде нагружает поджелудочную железу. Так что очень часто отказ от него даже улучшает самочувствие. Что мы хотим получить в молоке? Белок и кальций. Просто нужно знать, что кальций – это довольно распространенный микроэлемент, который также содержится в крестоцветных (капуста, в частности, брокколи), морской рыбе и кунжутных семечках. Достаточно ежедневно употреблять кунжутные семечки (в салате или во вторых блюдах), чтобы организм получил дневную норму кальция. Так что отказ от потребления молочной продукции взрослому человеку вреда не принесет.

Во многие дни поста разрешена исключительно сырая пища. Всем ли подходит сыроедение?

Если речь идет о паре дней в неделю, то да. Было бы неплохо обратить внимание на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, по которым половина ежедневного рациона должна быть закреплена за овощами и фруктами. Однако лишь половина от этого количества (то есть, четвертая часть от всей потребляемой еды) – это овощи и фрукты в сыром виде. Вот это и есть оптимальная норма потребления сырой пищи.

Существуют ли какие-то особенности приема жидкости в пост?

На этот период лучше ограничить, а то и вовсе исключить из рациона крепкий чай и кофе, чтобы избежать перегрузки нервной системы. Пить можно и нужно травяные чаи, отвары сухофруктов, морсы из клюквы и брусники. Магазинные соки лучше заменить свежевыжатыми (фруктовыми и овощными), которые можно разводить водой. Кроме того, очень полезно между приемами пищи пить воду с добавлением лимонного сока (1 ч.л. на стакан воды). А вообще всегда полезно пить обычную чистую воду, независимо от того, придерживается человек поста, или нет.

От чего нельзя отказываться во время поста?

Однозначно – от меда. Если выбирать между разными источниками сахаров, то мед - наиболее приемлемый вариант, поскольку кроме сахаров содержит до 400 различных полезных веществ, включая витамины, микроэлементы, растительные гормоноподобные вещества, регулирующие многие функции организма.

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