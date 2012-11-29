Самое грязное место в самолете

Американские микробиологи, проведя исследование по просьбе телестанции CBS 11, выяснили, что в самолете болезнетворными бактериями кишат не только туалеты, как было бы логично предположить, но и салон, где сидят пассажиры.

Специалисты обнаружили около 3 тысяч бактерий, взяв пробу с десяти поверхностей, окружающих сидящего в кресле клиента авиакомпании. Были высеяны виды возбудителей опасных заболеваний.

По словам микробиолога лаборатории судебной экспертизы в Арлингтоне Карен Дайс, в частности, зараженной патогенной микрофлорой оказалась дверь, ведущая в салон. На откидных столиках обнаружилась клебсиелла, сообщает CBS 11. Этот род бактерий вызывает пневмонию, урогенитальные инфекции, менингиты, сепсис, острые кишечные инфекции.

Но нашлось место более грязное, чем столик - самые большие колонии бактерий прятались внутри кармана, расположенного на впереди стоящем кресле. Ведь в нем лежат не только журналы и инструкция по пользованию спасательным оборудованием, пассажиры частенько запихивают туда разного рода мусор, который им мешает во время полета. Карен Дайс отметила, что все патогены, полученные микробиологами при исследовании, относятся к семейству энтеробактерий, и их можно обнаружить в кишечнике человека и животных. Естественно, они были сосредоточены и на поверхности самого кресла.

Ученые предупреждают, что путешественники, летающие на самолетах, во избежание заражения серьезными болезнями, должны постоянно использовать дезинфицирующее средство для рук и быть начеку. В самолете можно заразиться гриппом, ОРВИ, получить кишечное расстройство.

С другой стороны, они призывают пассажиров не паниковать - не секрет, что мы живем в мире, полном бактерий. Чтобы избежать проблем, достаточно просто соблюдать правила гигиены. Обязательно протирать специальными салфетками или обеззараживающим гелем руки, не брать предметы в том же кармане кресла, которые до вас могли трогать сотни пассажиров. И помнить про клебсиеллу - протереть столик, когда экипаж предложит пообедать.

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