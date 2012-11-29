В Нидерландах отменен закон о богохульстве

Парламент Нидерландов аннулировал закон, который рассматривал богохульство как уголовное преступление.

Большинство парламентариев согласились с тем, что стране не нужен закон, не применявшийся более полувека, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В прошлом году правый политик Геерт Вилдерс победил в судебном процессе, когда судья решил, что он может критиковать ислам даже в том случае, когда его комментарии оскорбляют чувства мусульман.

Вместе с тем, согласно законодательству страны, в Нидерландах запрещено оскорблять полицейских и королеву.

bbc.co.uk