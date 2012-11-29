"Пивной животик" у мужчин подвергает их остеопорозу

"Пивной животик" у мужчин подвергает их не только повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, но также несет и угрозу здоровью костей. Таковы сведения ученых из США, представленные на ежегодном заседании Радиологического общества Северной Америки (Radiological Society of North America).

"Согласно данным Американского национального центра статистики в здравоохранении, в США более чем 37 миллионов мужчин возрастом старше 20 лет страдают от лишнего веса. Ожирение влечет за собой такие проблемы со здоровьем, как апноэ, астма, гипертония и повышенный уровень холестерина в крови. Тем временем, отмечают авторы, , принято считать, что невзирая на все эти осложнения, повреждения костей тучным мужчинам не грозит.

Однако не весь присутствующий в организме жир, обладает одинаковыми свойствами. Так, подкожный жир отличителен тем, что находится глубоко, под мышечной тканью в области брюшной полости. Объемы такого жира обусловлены наследственностью, питанием, а также уровнем физической нагрузки. Лишний жир обволакивающий внутренние органы угрожает здоровью человека, повышая риск заболеваний сердца.

Доктор Мириам Бределла, доцент кафедры радиологи Гарвардской медицинской школы с коллегами оценили в ходе исследования состояние 35 полных мужчин, средний возраст которых составлял 34 года, а индекс массы тела – 36.5. Все добровольцы прошли процедуру компьютерной томографии брюшной полости и бёдер для оценивания жировой и мышечной массы. Кроме того, были сделаны снимки высокого разрешения предплечий участников и использована специальная программа (finite element analysis) для определения прочности костной ткани и риска переломов. Технология подобного типа используется, когда оценивают прочность материалов предназначенных для строительства мостов и самолетов.

В результате обнаружилось, что мужчины с большим количеством внутреннего жира и жира на животе в целом, обладали меньшей устойчивостью к нагрузкам разрушающего типа и меньшей прочностью костей, чем те, у кого было меньше жира. При этом отмечено не было никакой связи с конкретным возрастом или массой тела. Другими словами, мужчины с одинаковым весом могли иметь различную прочность костной ткани, поскольку в их организме объем вредного жира был разным.

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