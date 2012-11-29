Кофе поможет победить целлюлит

В борьбе с целлюлитом помогут физические упражнения, массаж, водные процедуры, правильное питание и кофе. Кофе нужно «принимать» наружно – в виде кофейного скраба. А вот так называемые «антицеллюлитные шорты» не помогут избавиться от этой проблемы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталия Самойленко (г.Киев).

При антицеллюлитной диета нужно исключить рафинированные продукты и легкие углеводы (это белая мука, сахар и продукты, в которых они содержатся). Стоит отказаться от сладкой газировки и слабоалкогольных напитков, чипсов, мороженого, тортов, дрожжевой выпечки. Тем, кто хочет бороться с целлюлитом, нужно держаться подальше от фаст-фуда, консервированных продуктов, алкоголя и крепкого кофе.

При этом полезны ягоды, фрукты и овощи с кислым вкусом - яблоки, клюква, квашенная капуста, черная смородина, апельсины.

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