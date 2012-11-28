В какой стране Европы самые больные женщины

Ирландки "отличились": по данным опроса, у них одни из самых плохих показателей состояния здоровья в Европе. Чаще всего жительницы Ирландии страдают от болезней сердца, рака и инсульта, пишет Herald.ie. Также показатели смертности от болезней, которые можно предотвратить, значительно выше, чем в остальной Европе.

По мнению специалистов, всему виной активное потребление спиртного и сигарет. А вот мужчины, как оказалось, не демонстрируют чего-то из ряда вон выходящего. Их показатели близки к средним, говорит исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ЕС.

Примечательно: Ирландия тратит довольно приличные суммы на здравоохранение, хотя с 2010 года они и значительно уменьшились. За это время, к примеру, число женщин, умирающих от рака шейки матки подросло. А показатели смертности вследствие рака груди стоят на третьем месте в статистике ЕС.

Алкоголь, наследственность и гормональная заместительная терапия, - их можно винить в развитии рака. Плюс, все больше ирландок попадают в больницу с ХОБЛом из-за сильной табачной зависимости. Ирландия, помимо Греции, единственная страна в Европе, где инсульт убивает больше женщин, чем мужчин. Четверть ирландок имеют ожирение (третье место в европейском списке),

В целом же жительницы ЕС, говорится в отчете ОЭСР, оценивают свое здоровье позитивно. Чаще всего женщины умирают из-за болезней системы кровообращения (43% смертей) и из-за рака (26%). Самоубийства и несчастные случаи - 5%.

Меддэйли