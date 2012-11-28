Аэробные нагрузки в пожилом возрасте сохраняют объем мозга

Концентрация серого вещества в пожилом возрасте напрямую связана с уровнем физической активности, пишет NBC News. Чем он выше, тем больше вещества в определенных зонах мозга.

Так, максимальная активность давала дополнительные 5% вещества. Верхняя планка активности оценивалась как 3434 сгоревшие калории. Нижняя - 348. Это означало сниженный риск болезни Альцгеймера, отмечает доктор Сайрус Раджи из Университета Калифорнии. Он вместе с коллегами обследовал 876 человек. МРТ мозга сделали в 1998 и 1999 годах, когда средний возраст участников равнялся 78 годам.

Отличия были заметны в гиппокампе - зоне, сильно страдающей при болезни Альцгеймера. В целом ученые сделали вывод: на мозг позитивно влияет любая аэробная активность (катание на велосипеде, танцы, прогулка).

Также специалисты призывают повышать уровень физической активности в течение дня, при выполнении повседневных дел. В любом случае, еще предстоит выяснить, спасает ли больший объем серого вещества от болезни Альцгеймера или недуг просто медленнее прогрессирует.

Меддэйли