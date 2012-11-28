Простой способ выйти из сезонной депрессии

Психолог Мария Пугачева рассказывает, имеет ли смысл бороться с сезонной депрессией, или просто стоит переждать и дать организму адаптироваться.

"Сезонная депрессия наступает у нас по следующим причинам: первая - это резкое сокращение солнечных дней и уменьшение светового дня. В результате наш организм лишается большого количества важнейших для себя гормонов, отвечающих за жизненный тонус, повышенную энергию, активность, радость и оптимизм.

Живая природа увядает, некоторые звери укладываются в спячку, точно так же и человек становится вялым, грустным и усталым. Он переживает и символический упадок сил, наблюдая за всем этим, и фактический, как точно такое же живое существо.

Вторая причина - это конец "веселых деньков", ведь летом, как правило, мы чуть меньше работаем, наряжаемся в красивые платья, много времени проводим на природе, едем в отпуск и другие интересные поездки. Но когда всему этому приходит конец, мы начинаем грустить и слабеть здоровьем.

Безусловно, организм в течение 1-2 месяцев адаптируется и к погодным, и к солнечным изменениям, и уже к декабрю вы будете чувствовать себя совершенно естественно, будете радостно готовиться к Новому году и не вспомните ни о какой депрессии. Однако и ему можно помочь справиться с этим наиболее эффективно.

Например: ешьте больше фруктов, пейте больше свежевыжатых соков, радуйте себя разнообразным питанием, балуйте сладеньким; старайтесь, чтобы дома и на работе у вас было больше света, больше теплых и солнечных оттенков, ведь нашу эмоциональную реакцию на свет и цвет еще никто не отменял. По возможности порадуйте себя походом в театр, кино или на концерт - новые впечатления всегда дают приток энергии".

Меддэйли