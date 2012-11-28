Как питаться в холодное время года

Помогает отражать атаки вредоносных микробов аминокислота цистеин. Она делает слизистые оболочки непроницаемыми для возбудителей заболеваний. Максимальное количество цистеина содержится в рыбе, соевых продуктах, злаках, сыре, твороге, мясе птицы.

На завтрак нужно съедать хотя бы один кисломолочный продукт — кефир, простоквашу, ряженку или йогурт. В их закваске участвуют бактерии, повышающие местный иммунитет слизистой оболочки желудка и кишечника.

В идеале каждый приём пищи должен начинаться и заканчиваться витаминной добавкой. Чтобы пополнить запасы витамина С, который помогает организму восстановиться после болезней, нужно подружиться с квашеной капустой, полюбить отвар шиповника или чай с лимоном.

Для профилактики и лечения простуды врачи рекомендуют куриный бульон — он ускоряет восстановительные процессы в организме, снимает воспаление в горле и смягчает кашель. Богатое белком нежирное мясо обеспечит быстрое восстановление иммунных клеток.

Однако помните — иммунную систему нельзя подстегнуть только одним витамином. Врачи-диетологи рекомендуют в холодное время года налегать на фрукты-овощи жёлтого и оранжевого цветов — апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, тыкву, варёную морковь и др. Они содержат «противовирусные» витамины А, Е, С, а также особые вещества — биофлавоноиды, способствующие их усвоению.