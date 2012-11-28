Курение вредно для мозгов

Как известно, курение наносит вред физическому здоровью, являясь важным фактором рака и сердечных заболеваний. Однако британские исследователи выявили, что оно еще и воздействует на умственную сохранность миллионов курильщиков", - пишет Daily Mail.

По данным нового исследования, регулярное курение ассоциируется с резким снижением деятельности головного мозга, отмечает автор статьи Дженни Хоуп.

Ученые Королевского колледжа Лондона установили, что курильщики средних лет хуже справляются с тестами по сравнению с людьми, не имеющими привычки к курению. В рамках проекта исследовалась память, способность к планированию и умственные способности испытуемых в целом. В частности, им предлагалось выучить как можно больше новых слов или вспомнить за минуту как можно больше названий животных. Исследователи пришли к выводу, что за четыре года постоянного курения снижаются показатели по всем трем пунктам. В исследовании приняли участие 8800 человек в возрасте от 50 лет.

"Снижение умственных способностей становится более распространенным с возрастом", - отметил автор исследования доктор Алекс Дреган. Результаты исследования были опубликованы в журнале Age and Ageing.

Инопресса