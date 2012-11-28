Малина - сладкое лекарство

Рецепты с малиной знали и активно использовали еще наши бабушки. Эта замечательная ягода обладает лечебными свойствами и просто незаменима при гриппе и ОРВИ.

1. Чай из листа малины

Берется примерно 30 г сушеных листьев, на 200 мл кипятка. Настаивать 15 минут. Можно пить горячим или холодным.

2. Малиновый уксус

- 500 г ягоды малины на 1 л яблочного уксуса, настаивать в течение 14 дней, затем процедить. Использовать эту красную, густую жидкость для полосканий при воспалении горла и кашле;

- понадобится 1 л яблочного уксуса, 500 г дикой малины, 500 г сахара-сырца (коричневого), 1 или 2 непрозрачные бутылки.

Раздавить малину пестиком, залить уксусом и настаивать в течение 10 дней. Процедить. Поставить на водяную баню, засыпать сахар и помешивая греть до полного растворения сахара. Дать остыть, разлить по бутылкам, закупорить их и хранить в прохладном месте. Это розовый уксус, является эффективным средством, чистым или разбавленным, при лечении гриппа. Принимать по 45 мл, 3 раза в день.

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