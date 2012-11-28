В Шри-Ланке запрещено жертвовать монахам вредную еду

Правительство Шри-Ланки обязало буддийских монахов принимать в качестве пожертвований только здоровую еду.

Еда, которую монахам жертвуют паломники, зачастую содержит слишком много жиров и сахара, считает Министерство здравоохранения страны, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Многие монахи питаются только теми продуктами, которые они получают от паломников. В последние годы у многих из них стали развиваться диабет и сердечно-сосудистые заболевания, связанные с неправильным питанием, сообщили в министерстве.

Жители Шри-Ланки жертвуют еду монахам, считая, что это принесет им удачу.