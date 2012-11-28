Грейпфрут меняет свойства лекарств

Известно, что грейпфрут меняет действие некоторых лекарственных препаратов. Исследование, проведенное канадскими медиками, показало, что за последние 4 года количество несовместимых с грейпфрутом препаратов удвоилось.

В этот список вошли антибиотики, антидепрессанты, препараты для лечения заболеваний сердца, статины, лекарства от рака. Всего 85 препаратов, из которых 43 имеют серьезные побочные эффекты при сочетании с грейпфрутом, говорится в докладе, опубликованном в журнале Канадской медицинской ассоциации.

Медики объясняют, что содержащееся в грейпфруте соединение фуранокумарин меняет работу ферментов кишечника, усиливая либо понижая действие препаратов в несколько раз. Это чревато желудочно-кишечными кровотечениями, острой почечной недостаточностью, нарушениями дыхания.

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