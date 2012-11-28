Стеснение опасно для сердца

Робкие люди имеют повышенный риск сердечного приступа, выяснили ученые из Чикагского Северо-Западного Университета.

В течение 30 лет они изучали клинические данные и характер 2 000 добровольцев. За этот период 60% участников эксперимента скончались. Анализ данных показал, что вероятность смерти от сердечного приступа у робких людей на 50% выше. Эта тенденция сохранилась даже после учета других факторов риска сердечного приступа (курение, возраст, лишний вес, злоупотребление алкоголем).

Ученые объясняют, что робкие люди сильнее подвержены стрессу. Кроме того, они предполагают, что характер человека определенным образом влияет на часть мозга, которая отвечает за выполнение сердечных функций.

likar.info