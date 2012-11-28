Чеснок - антибиотик из грядки

Чеснок - антибиотик максимально широкого спектра действия. Он убивает очень большое число самых различных бактерий. Исследования доказали, что сырой чеснок по своим свойствам не уступает, а в чем-то даже превосходит широко известный препарат тетрациклин, пишут зарубежные СМИ.

Но помните, что средства, основанные на чесноке, нельзя принимать долгое время в больших количествах, так как чеснок начинает подавлять микрофлору кишечника и становится причиной ее раздражения.

Великий врач Авиценна называл чеснок лекарством от всех болезней.

Зимой, когда иммунитет ослаблен отсутствием солнца и витаминов, а вокруг люди начинают болеть в разы чаще чем в другое время года на помощь придет чеснок.

Есть масса вариантов и рецептов применения чеснока. Приведем лишь несколько:

1. Требуется: 4-5 зубчиков чеснока, 1 стакан вина или уксуса. Способ приготовления и применения: чеснок очистите, мелко нарежьте и залейте вином или уксусом. Настаивайте не менее 3 часов. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой.

2. Требуется: 1 головка чеснока, растительное масло. Способ приготовления и применения: чеснок очистите, мелко нарежьте, залейте охлажденным растительным маслом и настаивайте 6-8 часов. Принимайте 2 раза в день за 20 минут до еды.

3. Требуется: 40 граммов размятого чеснока, 100 миллилитров спирта или водки, немного мяты для запаха. Способ приготовления и применения: размятый чеснок поместите в стеклянный сосуд, залейте спиртом или водкой, плотно закройте крышкой и настаивайте не менее 10 дней в темном месте. Вкус и запах этой настойки станут приятнее, если добавить в нее немного свежей мяты. Принимать настойку рекомендуется по 10 капель 2—3 раза в день за 30 минут до еды.