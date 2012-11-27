Офисным работникам «прописали» гантели

Офисным работникам необходимо регулярно выполнять упражнения с небольшими гантелями. Такие физические нагрузки - идеальный способ избавиться от болей в шее и плечах, доказали датские ученые.

В проведенном исследовании приняли участие 447 служащих. Все участники один раз в неделю по 1 часу выполняли упражнения с гантелями. При этом одна группа делала 3 подхода по 20 минут, а другая – 9 подходов по 7 минут. Нагрузки постепенно увеличивались с 0.8lb до 1.3lb.

В результате эксперимента все участники отметили сокращение частоты и силы болей в шее и плечах. В первой группе этот показатель составил 61%, во второй – 47%.

Чтобы повысить производительность труда сотрудников, работодателю стоит выделить в их рабочем графике время для коротких занятий с гантелями, резюмировал доктор Кристофер Андерсен из Национального научно-исследовательского центра рабочей среды в Копенгагене.

likar.info