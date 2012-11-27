В Германии при пожаре погибли не менее 14 инвалидов
13:07, 27 ноября 2012Зарубежные новости
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Причина неизвестна
Пожар в благотворительной организации, нанимающей инвалидов, унес жизни не менее 14 человек в городе Титизее-Нойштадт на юго-западе Германии.
Как передает русская служба Би-Би-Си, по данным пожарных, еще как минимум шесть человек пострадали.
Возгорание произошло в мастерской, принадлежащей благотворительной организации Caritas. По некоторым данным, там работают более сотни людей с ограниченными возможностями.
Пожарные еще не установили причину возгорания, но сообщается, что мастерская работала с легковоспламеняющимися материалами.
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