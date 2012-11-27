Чем вредны синтетические красители

Синтетический краситель кармуазин (Е122) из группы красных красителей вновь стал объектом для критики. Исследования Саутгемптонского университета показали: частое употребление продуктов с добавкой Е122 приводит к гиперактивности и снижению концентрации внимания у детей.

Ранее ученые обнаружили, что употребление Е122 может привести к аллергии в виде крапивницы и припухлостей на коже. Те, кто страдают бронхиальной астмой и непереносимостью аспирина, должны быть крайне осторожны с этой добавкой.

Опыты над животными выявили, что мутагенность красителей зависит от дозы их употребления. Эксперты предполагают, эти добавки могут повлиять на целостность генома за счет мутации в клетках, что приводит к повышению риска развития рака.

В ряде стран мира Е122 отнесли к группе канцерогенов - веществ, которые вызывают рак мочевого пузыря, и запретили к употреблению. Но добавка Е122 разрешена для использования в Украине, России и ряде стран ЕС.

likar.info