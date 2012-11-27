Похудение делает нас здоровыми

Ученые объяснили, как похудение отражается на здоровье.

Американские ученые объяснили, почему, избавившись от лишнего веса, человек становится здоровее, пишет likar.info.

Специалисты утверждают, что благодаря похудению в организме уменьшается воспалительный процесс. Таким образом, в норму приходит не только внешний вид, но и состояние других органов.

Сотрудники Американской ассоциации исследования сердечно-сосудистых заболеваний провели исследование с участием 60 человек 30-65 лет с лишним весом. В ходе эксперимента люди худели по специальной программе под контролем специалистов.

Ученые пришли к выводу, что иммунная система воспринимает лишние жировые клетки как вредоносный элемент. Это вызывает воспалительные процессы в организме в качестве реакции на раздражающие факторы. В свою очередь, воспаление является главной предпосылкой развития множества заболеваний.

korzonews.info