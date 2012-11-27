Похудение делает нас здоровыми
Уменьшается воспалительный процесс
Ученые объяснили, как похудение отражается на здоровье.
Американские ученые объяснили, почему, избавившись от лишнего веса, человек становится здоровее, пишет likar.info.
Специалисты утверждают, что благодаря похудению в организме уменьшается воспалительный процесс. Таким образом, в норму приходит не только внешний вид, но и состояние других органов.
Сотрудники Американской ассоциации исследования сердечно-сосудистых заболеваний провели исследование с участием 60 человек 30-65 лет с лишним весом. В ходе эксперимента люди худели по специальной программе под контролем специалистов.
Ученые пришли к выводу, что иммунная система воспринимает лишние жировые клетки как вредоносный элемент. Это вызывает воспалительные процессы в организме в качестве реакции на раздражающие факторы. В свою очередь, воспаление является главной предпосылкой развития множества заболеваний.