Простые рецепты - против гриппа

Грипп - заболевание сезонное, серьезное и очень неприятное. Зима уже на носу, а это значит, что совсем скоро может вспыхнуть эпидемия, и ты должна встретить ее во всеоружии.

В борьбе с гриппом, как говорят, все средства хороши. Не помешает прививка, прием витаминов и некоторых профилактических медикаментов. Но рецепты бабушки еще никто не отменял! Калина и малина, разнообразные компоты - эти народные методы помогут тебе вообще не заболеть ни гриппом, ни простудой!

Сегодня мы расскажем тебе о пяти действенных народных рецептах, которые помогут тебе в нелегкой борьбе с гриппом! Поскольку большинство народных препаратов требуют недели для изготовления, мы нашли для тебя рецепты мгновенного действия.

Боремся с гриппом - рецепт №1 - лук и чеснок

При первых симптомах гриппа разрежь большую сочную луковицу и дыши над нею, пока есть силы. Процедуру повторяй около 4 раз в день. Между «луковым вдыханием» займись чесноком. Возьми несколько головок, растолки и пропитай соком ватную палочку, помести ее как можно глубже в нос, держи около 15 минут.

Боремся с гриппом - рецепт №2 - смородина, малина и калина

Никогда не забывай о старом добром рецепте бабушки, когда она делала чай из варенья. Если смешать в одном стакане смородину, малину и калину, ты получишь витаминную и вкусную бомбу, которая вылечит тебя если не в долю секунды, то за пару дней так точно!

Боремся с гриппом - рецепт №3 - полынь

Возьми около 15-20 г полыни и 0.5 л водки. Настаивай лекарство как минимум 24 часа. Пей по 150 мл за 15 минут до еды. Также «пропусти» 100 грамм перед сном.

Боремся с гриппом - рецепт №4 - ромашка

Хоть и говорят, что во время гриппа принимать ванну нельзя, это не касается ромашковой ванны. Возьми 400 г ромашки и 10 л кипятка, настаивай около 2 часов. Процеди жидкость и вылей в ванну. Процедура длится максимум 15 минут при температуре 35 °С.

Боремся с гриппом - рецепт №5 - уксус и горчица

Для борьбы с гриппом ноги нужно держать в тепле... а также уксусе или горчице! Возьми теплые шерстяные носки и насыпь в них сухую горчицу, ходи так сутки-двое. Еще можно сделать уксусный компресс на ноги или на грудь. Для этого смочи носки или полотенце в смеси уксуса, оливкового масла и камфары, оставь на ночь. К утру тебе уже должно быть порядком легче!

Борись с гриппом всеми способами и будь здорова!

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