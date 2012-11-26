Раковые опухоли "любят" сладкое

Сахар – это не только лишние калории! Как показывает новое исследование, сахар – это пища для злокачественных клеток, которые растут на нем, будто на дрожжах.

Несколько лет назад ученые из Калифорнийского университета в Лос–Анджелесе (University of California–Los Angeles) обнаружили, что клетки опухоли поджелудочной железы используют фруктозу – продукт расщепления сахара – для деления и размножения. Эти результаты имеют большое значение для пациентов, страдающих раком.

Это также помогло объяснить уже замеченную ранее связь употребления фруктозы с одной из самых агрессивных форм рака поджелудочной железы. «Они доказывают вред от так называемого диетического потребления рафинированной фруктозы, а также указывают на то, что сокращение употребления фруктозы приводит к снижению прогрессирования рака поджелудочной железы», – прокомментировали авторы.

Результаты этого исследования, которые были опубликованы в журнале «Исследования рака» (Cancer Research), легли в основу дальнейших работ по изучению метаболизма раковых клеток.

С тех пор ученые продвинулись в своих исследованиях и нашли больше доказательств вреда сахара: злокачественные клетки процветают на всех моносахаридах. Оказывается, раковым клеткам также нужна глюкоза, но они используют ее по–другому.

Команда ученых поставила лабораторный эксперимент: вырастила культуру раковых клеток поджелудочной железы, которую они «кормили» или глюкозой или фруктозой. Оказалось, что рост опухолевых клеток стимулируют на оба монсахарида, но быстрее всего рак рос на фруктозе.

UkrNews24