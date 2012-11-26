Раковые опухоли "любят" сладкое

16:00, 26 ноября 2012
Зарубежные новости
19

Сахар не только лишние калории

Сахар – это не только лишние калории! Как показывает новое исследование, сахар – это пища для злокачественных клеток, которые растут на нем, будто на дрожжах.

Несколько лет назад ученые из Калифорнийского университета в Лос–Анджелесе (University of California–Los Angeles) обнаружили, что клетки опухоли поджелудочной железы используют фруктозу – продукт расщепления сахара – для деления и размножения. Эти результаты имеют большое значение для пациентов, страдающих раком.

Это также помогло объяснить уже замеченную ранее связь употребления фруктозы с одной из самых агрессивных форм рака поджелудочной железы. «Они доказывают вред от так называемого диетического потребления рафинированной фруктозы, а также указывают на то, что сокращение употребления фруктозы приводит к снижению прогрессирования рака поджелудочной железы», – прокомментировали авторы.

Результаты этого исследования, которые были опубликованы в журнале «Исследования рака» (Cancer Research), легли в основу дальнейших работ по изучению метаболизма раковых клеток.

С тех пор ученые продвинулись в своих исследованиях и нашли больше доказательств вреда сахара: злокачественные клетки процветают на всех моносахаридах. Оказывается, раковым клеткам также нужна глюкоза, но они используют ее по–другому.

Команда ученых поставила лабораторный эксперимент: вырастила культуру раковых клеток поджелудочной железы, которую они «кормили» или глюкозой или фруктозой. Оказалось, что рост опухолевых клеток стимулируют на оба монсахарида, но быстрее всего рак рос на фруктозе.

UkrNews24

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter