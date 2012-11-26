Как победить зависимость от сладкого

Самый лучший способ уменьшить тягу к сладкому - физическая активность. Такое мнение высказала врач-диетолог Оксана Васильевна Скиталинская (г.Киев).

Такие упражнения можно выбирать на свое усмотрение, наиболее доступными являются быстрая ходьба, приседания, махи ногами в стороны, прыжки с выпадом ног. Тем, кто не может совсем отказаться от сладкого, О.Скиталинская рекомендует отдать предпочтение «медленным» сладостям. Например, это несладкая творожная запеканка из нежирного творога (можно добавить немного меда либо протертые с сахаром ягоды). Также можно приготовить ягодное смузи (стакан молока или кефира взбить в блендере с ягодами, половинкой апельсина, медом). Иногда допустимо съесть половинку зефира, или 1-2 квадратика черного шоколада, но не больше.

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