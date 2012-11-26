В Катаре начались переговоры ООН по изменению климата

Сегодня в Катаре начинаются очередные международные климатические переговоры ООН.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины (НЭЦУ), на протяжении двух недель представители 195 стран должны определить свои действия по борьбе с глобальными изменениями климата.

«Эти переговоры - последний шанс решить судьбу Второго периода Киотского протокола и определиться с планом подготовки нового всеобъемлющего климатического соглашения, - сказала координатор климатической программы Национального экологического центра Украины Мария Сторчило. - Скорость, с которой меняется климат, требует политической договоренности об уменьшении глобальных выбросов парниковых газов уже после 2015 года».

Несмотря на существование Конвенции ООН по изменению климата и количественных обязательств развитых стран, глобальные выбросы парниковых газов продолжают расти. Это, в первую очередь, связано с увеличением выбросов в самых крупных развивающихся странах и недостаточно жесткими обязательствами развитых стран.

Украина сегодня использует не более 45% квоты, разрешенной Киотским протоколом. Однако на переговоры о продолжении действия протокола страна выходит с обязательством, которое даст ей возможность увеличить выбросы почти в два раза до 2020 года. Кроме того, официальная делегация попытается перенести неиспользованные разрешения на выбросы на второй период обязательств.

«Такие обязательства не предусматривают реальных сокращений выбросов, поэтому новая договоренность потеряет смысл, - отметила М.Сторчило. - Мы надеемся, что наша официальная делегация проявит гибкость на переговорах, и международные соглашения действительно остановят изменения климата».

Как напомнили в НЭЦУ, в 2012 году заканчивается действие Первого периода Киотского протокола, по которому развитые страны и страны с переходной экономикой обязались сокращать выбросы парниковых газов. Меры по уменьшению выбросов парниковых газов в Украине обычно экономически привлекательны и стимулируют модернизацию экономики.