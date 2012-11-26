О чем расскажут желтые точки под глазами

Появление желтых точек под глазами может свидетельствовать о множестве негативных процессов в организме. Потому, заметив у себя на лице такие изменения, не откладывайте медицинское обследование. Такую рекомендацию дала врач-диетолог Наталия Александровна Самойленко, г.Киев.

Желтые бляшки (ксантелазмы) часто сопровождают нарушения липидного обмена, повышенный уровень холестерина и триглицеридов. Кроме того, их появление может быть связано с заболеванием печени, сахарным диабетом.

Для того чтобы выяснить причину ксантелазм и назначить адекватное лечение, необходимо сдать анализы на уровень сахара в крови, липидный профиль, печеночные пробы, сделать УЗИ органов брюшной полости.

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