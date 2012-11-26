В результате жесткой посадки Ан-2 пострадали 8 человек

В Ханты-Мансийском округе России в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали восемь человек.

Об этом УНИАН сообщил в региональном управлении МЧС РФ.

«При жесткой посадке самолета Ан-2 в поселке Югорск-2 в Советском районе госпитализированы 8 человек», - говорится в сообщении.

Пассажиры самолета – члены аэроклуба – совершали вылет для занятий парашютным спортом. При наборе высоты произошло падение тяги и отказ двигателя. При посадке самолет загорелся.