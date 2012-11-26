Холодный душ помогает похудеть

Как известно, лучший способ избавления от лишнего веса – это физические нагрузки.

В ходе недавно проведенного исследования ученые установили, что их эффективность можно значительно повысить в том случае, если каждый раз после тренировки принимать холодный душ. Такое воздействие, кроме того, помогает облегчить болевые ощущения, возникающие в перегруженных мышцах. Эта методика, своеобразная криотерапия, популярна среди спортсменов, и ученые решили проверить в клинических условиях, действительно ли она эффективна и безопасна.

В процессе работы эксперты в совокупности проанализировали данные 17 небольших исследований, участие в которых в общей сложности приняли 336 человек. Все они выполняли различные спортивные тренировки – бегали, катались на велосипеде, либо делали упражнения с отягощениями. После этого части из них было предложено в течение 5-24 минут принимать прохладный душ с температурой воды около 10-15 градусов. При этом остальные испытуемые воздействию холодной воды не подвергались.

Оказалось, что те участники, которые принимали холодный душ, даже если чувствовали при этом дискомфорт из-за низкой температуры, страдали от болезненности и напряженности мышц в меньшей степени и чувствовали себя лучше. В свою очередь, никакого вредного влияния от воздействия подобных процедур на организм обнаружено не было. По словам одного из авторов исследования, профессора североирландского Университета Ольстера Криса Бликли, также помогают справиться с подобными проблемами теплые ванны, легкие пробежки или специальные компрессионные чулки.

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