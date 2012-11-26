Этот вопрос волнует каждую девушку, которая хоть минимально волнуется о своем здоровье. Еще бы - ведь белок является строительным материалом мышц, от него зависит наше самочувствие и здоровье. Именно белок дарит нам больше всего энергии и сил, влияет на деятельность внутренних органов и помогает удерживать вес в норме.

Знать, в каких продуктах содержится белок, очень полезно. С такой информацией ты сможешь запросто контролировать свой вес - ведь именно на белковой диете худеть проще всего. Сегодня на lady.tochka.net мы расскажем тебе, в каких продуктах содержится белок!

Белок бывает животного и растительного происхождения. Организм нуждается в обоих видах белка.

В каких продуктах содержится белок (животное происхождение):

Яйца

Молоко

Мясо

Рыба

Птица

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В каких продуктах содержится белок (растительное происхождение):

Орехи

Семечки

Бобовые

Соевые продукты (тофу, соевое молоко и фарш)

Зерновые культуры

Теперь дело осталось за малым - достаточно правильно сочетать продукты в своем рационе. Запомни, в каких продуктах содержится белок, и ты будешь всегда здоровой и счастливой!

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