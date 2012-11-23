В какой стране лучше всего рожать

Лучше всего в будущем году рожать ребенка в Швейцарии, а условия в Украине ставят страну на 78-е место по привлекательности для продолжения рода, считают эксперты издания The Economist.

Как сообщает РИА Новости, в десятку государств, обеспечивающих наиболее здоровые, безопасные и благоприятные условия, вошли также Австралия, Норвегия, Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг. Соединенные Штаты Америки, возглавившие рейтинг, когда он впервые вышел в 1988 году, на этот раз оказались лишь на 16-й позиции наряду с крупнейшей европейской экономикой — Германией. "В топ-10 стран вошли преимущественно небольшие экономики. Европейских стран пять, из них в еврозону входит всего одно государство. Скандинавия имеет наилучшие позиции", — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте издания.

Россия оказалась в рейтинге всего на одну строчку выше Сирии, которая в настоящее время является одной из наиболее "горячих" точек на карте мира. На 70-й строчке оказался Азербайджан, Казахстан — на 74-й, а Украина расположилась на 78-м месте. Других партнеров по СНГ в рейтинге нет. Достаточно большим оказался разрыв между развивающимися странами, входящими в БРИКС: Бразилия на 37-м месте, в то время как Китай занял 49-ю строчку, ЮАР — 53-ю, а Индия — 66-ю позицию. Подразделение Economist Intelligence Unit, составляющее рейтинг, основывается в своих оценках на 11 ключевых статистически значимых индикаторах, включая демографию, развитость экономики страны и т.д. Кроме того, издание оценивает субъективные ощущения граждан и их удовлетворенность уровнем жизни.