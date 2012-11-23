Творческим детям грозит депрессия

Дети и подростки с творческим складом ума подвержены депрессии сильнее остальных. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Бостонском колледже.

Исследователи изучили внеклассную деятельность 2000 учеников за период 2002-2010 г.г. Всех участников попросили описать эмоциональное состояние и наличие тревожных симптомов (бессонница, потеря концентрации, снижение аппетита). Более склонными к депрессии оказались дети, посещавшие творческие кружки, особенно художественный (даже если кроме искусства они занимались спортом). Реже всего от депрессии страдали участники спортивных секций.

Авторы исследования считают, что подростки с творческим складом ума воспринимают больше информации из окружающего мира, что провоцирует перегрузку и депрессивные состояния.

likar.info